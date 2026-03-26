В Саратовской области появился малыш с именем царя гуннов Атиллы

Названы редкие имена новорожденных региона.

Управление по делам ЗАГС Саратвоской области подвело итоги прошедшей недели. В Энгельсском отделе зарегистрировали 32 малыша, в Балакове — 25, из которых 15 мальчиков.

В Заводском и Октябрьском отделах Саратова сложилась равная пропорция: количество рожденных мальчиков и девочек совпало.

Среди необычных имен, которые родители выбрали для детей, оказались Аристарх и Атилла (вождь гуннов — Ред.). Вторую неделю подряд в списки редких имен попадает Лея.

В Энгельсе мальчикам дали имена Адам и Елисей, а в Балаково новорожденная девочка получила имя Лада. Также были зарегистрированы Ясения, Аврора, Амалия, Адель, Марьяна, Эвелина, Артемий и Дементий.

Ранее копилку редких имен пополнили Марта-Мария, Ратмир и Марсель.

