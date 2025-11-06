В Саратовской области руководителей фирмы-подрядчика подозревают в крупном мошенничестве

В Энгельсе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против руководителей коммерческой фирмы.

По версии следствия, компания в 2022-2023 годах получила около 10,5 млн рублей по муниципальным контрактам на электротехнические работы в Ртищевском и Хвалынском районах. Фактическую работу выполнила привлеченная электросетевая компания, однако подрядчик с ней так и не рассчитался, несмотря на получение полного бюджета.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной схемы и причастные к ней лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Ольга Сергеева