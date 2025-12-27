В декабре ушел из жизни столетний саратовский ветеран Григорий Тихонов

В Саратове на 101-м году жизни скончался почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Григорий Тихонов. Об этом сообщила мэрия.

Григорий Иванович Тихонов родился 8 марта 1925 года в селе Колено. На фронт был призван в январе 1943 года, участвовал в войне с Японией. После войны служил в конвойных войсках МВД, а с 1946 по 1950 год — в стрелковой части.

После увольнения в запас работал водителем, активно участвовал в ветеранском движении и проводил уроки мужества в школах. Был награждён орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и медалями, включая «За Победу над Японией». В 2021 году его имя было занесено на городскую Доску Почёта.

Ольга Сергеева