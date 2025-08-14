В Саратове «скоростной» трамвай плыл по затопленным улицам

После обильного дождя через лужи пришлось перешагивать не только пешеходам, но и скоростному трамваю. Вернее переплывать, ведь транспорт не обладает ногами.

Саратовцев возмутила данная ситуация и они опубликовали видео в соцсети. На записи виден трамвай №9, который движется по рельсам сквозь воду. Словно на ощупь, он пробирается вперёд и порождает множество вопросов: «опасно ли двигаться по незримым путям?», «может ли он сойти с рельсов из-за воды?» и т.п.

Поездка по затопленным путям случилась на остановке «Огородная». Чем закончилось поездка — неизвестно.

Фото: соцсети