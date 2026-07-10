У саратовских первоклассников могут появиться дополнительные каникулы

Минпросвещения предложило дополнительные каникулы для первоклассников.

Ведомство рекомендовало регионам ввести для самых младших школьников дополнительный отдых с 15 по 21 февраля 2027 года. Для школ, работающих по четвертям, утверждён примерный график каникул: осенью — с 26 октября по 3 ноября, зимой — с 31 декабря по 10 января, весной — с 27 марта по 4 апреля, летом — с 27 мая по 31 августа.

Министр Сергей Кравцов отметил, что каждая каникулярная неделя должна длиться не менее девяти дней для восстановления сил. Школы могут корректировать даты с учётом местных праздников — окончательное решение остаётся за ними.

Ольга Сергеева