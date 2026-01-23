В Саратовской области открывается набор в сеть просветительских Лекториев «Знания»

Учебные заведения, учреждения культуры, благотворительные и общественные организации Саратовской области приглашают присоединиться к федеральному проекту по созданию Лекториев Российского общества «Знание».

Цель инициативы — открыть в регионах доступные центры просвещения для жителей всех возрастов.

Как сообщил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный, проект уже объединил более 500 площадок по всей стране, пять из которых работают в Саратовской области. В прошлом году на таких площадках состоялось свыше 3 тысяч мероприятий.

«Лекторий “Знания” — это сообщество единомышленников, объединённых идеей просвещения. Мы расширяем сеть, чтобы в каждом уголке страны у людей была возможность получать качественную и достоверную информацию», — пояснил Будный.

Участники проекта получают организационную и методическую поддержку: помощь в подборе лекторов, доступ к готовым успешным форматам мероприятий и материалам. Кроме того, самые активные лектории по итогам года могут пригласить ведущих экспертов общества «Знание» и получают специальную сувенирную продукцию.

В прошлом году в числе лучших были отмечены три площадки из Саратовской области: Саратовский государственный технический университет имени Юрия Гагарина, школа № 1 Образовательного Центра в Красном Куте и саратовская школа № 84.

Для присоединения к проекту необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Российского общества «Знание».

Ольга Сергеева