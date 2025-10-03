В ДТП под Аркадаком погибла женщина и пострадал водитель

В Аркадакском районе Саратовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Сегодня около 11:15 near села Росташи автомобиль «ЛАДА Приора» съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пассажир автомобиля — женщина — скончалась. Водитель транспортного средства был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Расследование продолжается.

Алена Орешкина