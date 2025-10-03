В Саратове проверили работу управляющей компании и выявили нарушения

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Саратова продолжает контролировать деятельность управляющих компаний. Совместно с прокуратурой Октябрьского района проведена проверка многоквартирного дома на улице Чапаева, 57.

В ходе осмотра выявлены серьезные нарушения: неудовлетворительное состояние фасада здания, отсутствие регулярной уборки в подъездах, а также захламленность подвального помещения. В отношении управляющей компании будут приняты меры прокурорского реагирования.

Жителям города напоминают, что для инициирования проверок УК необходимо подавать официальные заявления в комитет по ЖКХ. Обращения принимаются по адресу: ул. Горького, 48, через почту России или систему ГИС ЖКХ, с приложением копии документа, удостоверяющего личность, и согласия на обработку персональных данных.

Алена Орешкина