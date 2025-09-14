Вячеслав Володин показал старый и новый Саратов в День города

В рамках рабочего визита в Саратов спикер Государственной думы Вячеслав Володин обратился к горожанам с поздравительными словами в честь Дня города.

Замечательный праздник — 435 лет. Дорогие саратовцы, поздравляю вас с этой знаменательной датой! — заявил парламентарий.

Сторонники Володина также представили в ТГ-канале «Володин Саратов» специально смонтированный к празднику ролик. В нем были совмещены архивные кадры Саратова прошлого столетия и современная съемка, призванная показать, как областной центр динамично развивается и хорошеет.