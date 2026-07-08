В Саратовской области намолочено уже более 20 тысяч тонн зерна

Саратовские аграрии намолотили более 20 тысяч тонн зерна: уборочную обсудили в федеральном центре.

Старт уборочной кампании в Саратовской области стал ключевой темой совещания при заместителе Председателя Правительства РФ Дмитрии Патрушеве. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, на особом контроле находится бесперебойное обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами.

Перед региональным минсельхозом и главами муниципалитетов поставлена задача мониторить логистику ГСМ и оперативно реагировать на любые сигналы. Перебоев с топливом у сельхозпроизводителей быть не должно.

Уборочная набирает обороты: аграрии уже намолотили более 20 тысяч тонн зерна при средней урожайности 30,4 ц/га — это выше прошлогодних показателей. Лидируют Энгельсский, Советский и Балаковский районы. Площадь озимых в регионе превышает 1,1 млн гектаров, состояние посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Саратовская область традиционно входит в число крупнейших сельхозрегионов России. При своевременном реагировании на риски и поддержке правительства плановые показатели по сбору зерна будут выполнены.

Ольга Сергеева