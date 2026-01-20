В Саратове ищут швею для производства на зарплату до 150 тысяч рублей в месяц

В Саратовской области в начале 2026 года одним из самых востребованных остаётся направление швейного производства.

По информации областного центра занятости, именно на эту отрасль сохраняется стабильный кадровый спрос. Работодатели предлагают специалистам по пошиву одежды заработную плату в диапазоне от 40 до 150 тысяч рублей ежемесячно. Операторам производственного оборудования готовы платить от 45 до 130 тысяч.

Всего на официальном портале «Работа России» для жителей региона в текущий момент доступно около 15 тысяч открытых вакансий.

Алиса Эай