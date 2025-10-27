В Новобурасском районе простятся с погибшим в СВО стрелком Олегом Кузнецовым

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Новобурасского района Саратовской области Олег Кузнецов.

Согласно официальной информации районной администрации, 1976 года рождения мужчина добровольно отправился на фронт, где занимал должность старшего стрелка.

Военнослужащий геройски погиб на фронте 19 апреля 2024 года. Церемония прощания с бойцом запланирована на понедельник 27 октября.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших со стороны ВС РФ властями не озвучивается.

Ольга Сергеева