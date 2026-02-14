В Саратовской области значительно сократилось число абортов за 2024 год

В Саратовской области снизилось число абортов, но выросла беременность среди несовершеннолетних

Доклад детского омбудсмена Юлии Васильевой опубликован на портале правовой информации. Согласно данным, в 2025 году в регионе зафиксировано 4710 абортов — это на 3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2023-м их было 5615, в 2024-м — 4858. Число абортов по медицинским показаниям также снижается: 130, 110 и 108 соответственно.

С прошлого года в больницах области работают священники, которые беседуют с женщинами, решившими прервать беременность. Однако список прикрепленных клириков опубликовали только в ноябре 2025-го, поэтому на годовую статистику эта мера повлиять вряд ли успела.

Рождаемость при этом продолжает падать. В 2023-м родилось 15 892 ребенка, в 2024-м — 14 995, в 2025-м — 14 531. Около трети младенцев появляются на свет с патологиями: в прошлом году таких было 5714.

Тревожная тенденция — рост числа детей, рожденных несовершеннолетними. В 2025 году таких мам стало 104, хотя годом ранее было 86. Выросло и количество беременных среди подростков — с 129 до 148. При этом число малолетних (до 14 лет) среди них сократилось: в 2025-м зафиксировано двое против четырех в 2024-м.

Напомним, с прошлого года в регионе несовершеннолетние беременные школьницы и студентки получают разовую выплату в 100 тысяч рублей.

Ольга Сергеева