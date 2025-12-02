Уловка с «безопасным счётом»: вольчанка лишилась 761 тысячи рублей

51-летняя жительница Вольского района стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности, убедил её, что со счетов финансируется преступная деятельность, и для избежания уголовного дела нужно перевести деньги на «безопасные» счета.

Поддавшись уговорам, женщина сняла и перевела злоумышленникам 465 000 рублей. После этого ей позвонили снова, заявив, что сумма недостаточна. Тогда потерпевшая поехала в Балаково, сняла ещё 296 000 рублей и также перевела их мошенникам. Общий ущерб составил 761 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция настоятельно рекомендует гражданам никогда не совершать финансовых операций по указанию незнакомцев и напоминает, что «безопасных счетов» не существует.

Алика Толоконникова