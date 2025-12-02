В Энгельсе на Шуровой горе завершается строительство современной поликлиники

В микрорайоне Шурова гора завершается строительство современной поликлиники, которая сможет обслуживать до 20 тысяч жителей. Учреждение оснастят высокотехнологичным оборудованием, включая компьютерный томограф.

В Энгельсе выходит на завершающую стадию строительство новой поликлиники в микрорайоне Шурова гора. В ближайшее время начнется монтаж тяжелого медицинского оборудования, необходимого для полноценной работы учреждения.

Поликлиника рассчитана на 20 тысяч пациентов, включая 5 тысяч детей. Для юных жителей предусмотрен отдельный вход, что поможет разделить потоки. Ежедневно учреждение сможет принимать до 300 человек и будет оснащено компьютерным томографом, флюорографом, маммографом и рентген-аппаратом.

Министерство здравоохранения ставит задачу в кратчайшие сроки завершить все работы, получить разрешительную документацию и начать прием пациентов. Жителей заранее проинформируют о графике работы и спектре доступных медицинских услуг.

Алика Толоконникова