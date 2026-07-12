«Умные» спортплощадки строят сразу в трёх районах Саратовской области

В Саратовской области продолжается масштабное обновление спортивной инфраструктуры.

В рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» этим летом «умные» спортплощадки появятся в Екатериновке, Аркадаке и Красноармейске. Каждая из них будет универсальной: подходить для занятий в любое время года, оборудована воркаут-зоной и уличными тренажёрами. Главная особенность — цифровая навигация: на каждом снаряде разместят QR-коды, отсканировав которые можно будет посмотреть видео-тренировки с правильной техникой выполнения упражнений. Это позволит заниматься даже новичкам без риска получить травму.

Помимо «умных» площадок, ещё в 11 муниципалитетах устанавливают комплексы ГТО. Они уже появились в Духовницком, Дергачёвском, Ивантеевском, Турковском, Новобурасском, Советском и Пугачёвском районах. В активной стадии работ — площадки в Хвалынске, Новоузенске, Лысых Горах и Базарном Карабулаке.

Ольга Сергеева