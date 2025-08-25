Ураган во время ливня снес крышу налоговой инспекции в Саратовской области

В ряде районов Саратовской области 24 августа наблюдались экстремальные погодные явления.

Регион испытал на себе мощь стихии, которая сопровождалась шквалистым ветром, интенсивным градом и очень сильным дождем.

По сообщениям местных жителей в социальных сетях, наиболее серьезно пострадал Марксовский район. Очевидцы описывали, что в городе Марксе и на близлежащих автомобильных трассах ливень был настолько плотным, что видимость для водителей сократилась до критического уровня.

Позднее, во второй половине того же дня, непогода обрушилась на Вольск. Как отмечают горожане, ураганный ветер, сопровождавшийся градом, повалил несколько деревьев и нанес повреждения зданиям. В частности, была сорвана часть кровли с крыши здания местной налоговой инспекции.