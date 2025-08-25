Женщина и 7-летний ребенок пострадали в ДТП с фурой в Саратовской области

Вечером 24 августа на улице Коммунарной в Вольске произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

Авария была зафиксирована в 17:30 неподалёку от дома № 37.

Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял молодой человек 2006 года рождения, и грузовик «Шакман» с полуприцепом «Шмитц» под управлением 42-летнего водителя. По предварительной информации, причиной происшествия стало несоответствие скоростного режима или несоблюдение правил маневрирования.

В результате инцидента пострадали пассажиры легковушки — женщина 1975 года рождения и семилетний ребёнок. Медики оказали им помощь на месте, после чего доставили в больницу для дальнейшего обследования.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего и определяют виновную сторону.