Сегодня в Саратове на 79-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончалась заслуженный врач России Елена Гоч.

О кончине коллеги сообщает Областная клиническая больница.

Более полувека Елена Михайловна посвятила медицине. Кандидат наук, доцент, она работала на разных кафедрах Саратовского медуниверситета, более тридцати лет отдала кафедре хирургии и онкологии СГМУ. С 1998 года, когда базой кафедры стала ОКБ, она возглавила курацию хирургической службы, оперировала сложнейших пациентов, внедряла методы лечения заболеваний щитовидной железы. Большинство хирургов ОКБ называют её своим учителем. Четыре года Елена Гоч была главным хирургом регионального минздрава.

Коллеги запомнят её как высококвалифицированного специалиста, талантливого наставника и чуткого человека. Церемония прощания состоится в понедельник, 30 ноября, в 14.00, в траурном зале ОКБ по адресу: Смирновское ущелье, 1, строение 5.