Прокуратура через суд требует расчистить озеро Став в Энгельсе.

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добивается расчистки озера Став в Энгельсе. Водоём относится к бассейну Волги и находится в федеральной собственности.

Проверка показала, что прибрежная полоса заросла, а в пробах воды превышены нормативы загрязняющих веществ. При этом уполномоченный орган не подал заявку на федеральное финансирование работ в 2027–2029 годах.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать провести расчистку. Работы позволят ликвидировать загрязнение, предотвратить истощение водоёма и обеспечить его восстановление. Рассмотрение иска держится на контроле.