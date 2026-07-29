В Саратовской области простятся с четырьмя воинами, трагически погибшими в зоне СВО

В регионе прощаются с военнослужащими, павшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

В администрациях муниципальных районов подтвердили невосполнимую утрату — в боях оборвались жизни сразу четырёх защитников Отечества, чьи судьбы были связаны с саратовской землёй.

Список погибших, озвученный официальными источниками: это Руслан Яралиев из Перелюбского района, Игорь Фёдоров из Балаковского района, Сергей Ерохин из Пугачевского района и Юрий Садков из Ртищевского района. Каждый из них до конца остался верным присяге.

Известно, что 54-летний уроженец Балакова Игорь Фёдоров после ПТУ №62 стал мастером холодильных установок. 20 июля военнослужащий пал смертью храбрых при выполнении боевых задач. Проводить героя в последний путь балаковцы смогут уже завтра, 30 июля. Церемония состоится в стенах храма Иоанна Богослова, где с ним придут попрощаться родные, сослуживцы и все, кто помнит его трудолюбивым и надёжным человеком.

В то время как Балаково готовится к завтрашней церемонии, Пугачёвский район уже сегодня, 29 июля, отдаёт последний долг Сергею Ерохину. Траурное мероприятие развернётся в селе Берёзово, куда съезжаются близкие, чтобы разделить горечь утраты.

Администрации Перелюбского и Ртищевского районов пока уточняют обстоятельства прощания с Русланом Яралиевым и Юрием Садковым. Информация о точном времени и месте церемоний будет обнародована дополнительно.

Между тем, накануне стало известно, что число избирателей в регионе резко упало на 14 тысяч человек. Основная причина — смертность населения.

Ольга Сергеева