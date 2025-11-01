Утром над Энгельсом вытянулись редкие «рулонные» облака

Над Саратовом наблюдали облака редкой формы.

Утром 1 ноября в небе над Саратовской области заметили редкое метеорологическое явление — рулонные облака (volutus). Как пояснил заведующий кафедрой метеорологии СГУ Максим Червяков, эти длинные горизонтальные валы с четкими краями образовались над Волгой у берегов Энгельса.

Ученый отметил, что такие облака формируются при взаимодействии воздушных масс разной температуры и влажности, создавая эффект вращающегося «рулона». Хотя универсальной модели их образования не существует, чаще всего это явление наблюдают в Арктике из-за резких климатических перепадов.

Спустя несколько часов после восхода солнца редкие облака потеряли форму и превратились в обычные слоистые. Накануне в регионе также фиксировали необычные облачные образования.

Ольга Сергеева