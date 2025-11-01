В Саратовской области создан Институт развития территорий

Губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение о создании государственного бюджетного учреждения «Институт развития территорий Саратовской области».

Его учредителем выступит министерство строительства и ЖКХ, — сообщает пресс-служба областного правительства.

Как ранее сообщил глава региона, планируется, что новая структура начнет полноценную работу с января 2026 года.

«Институт станет основной движущей силой развития строительной отрасли в рамках механизма комплексного развития территорий, предусматривающего увеличение градостроительного потенциала за счет сноса ветхого аварийного жилья и объектов недвижимости, которые не отвечают современным требованиям комфорта и безопасности. Структура возьмет на себя несколько крайне значимых направлений. В первую очередь это разработка концепций развития, определение подходящих участков, помощь в реализации самих проектов и контроль за соблюдением требований, обозначенных КРТ, в том числе по обеспечению инфраструктурой и сохранению объектов культурного наследия», — отметил Бусаргин.

Подготовила Наталья Мерайеф