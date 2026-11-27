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На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась городская игра среди школьных команд «Что? Где? Когда?».

Городской чемпионат проводится ежегодно в целях развития интеллектуальных способностей и эрудиции учащихся, выработки навыков коллективного взаимодействия и развития нестандартного подхода к решению различных задач.

В этом году в мероприятии приняли участие более 250 старшеклассников из 42 общеобразовательных учреждений города Саратова. Игра состояла из двух туров, в каждом из которых было по 12 вопросов. На размышление командам отводилась одна минута, по истечении которой необходимо было записать краткий ответ.

Членами жюри выступили сотрудники и студенты Поволжского института управления Президентской академии, а также сотрудники комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов». С приветственным словом для школьников выступили и.о. декана факультета экономики и управления Екатерина Авдеева, заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения Александра Рындина и заведующий кафедрой экономики и таможенного дела Елена Курмакаева.

«В очередной раз совместно с комитетом по образованию администрации МО «Город Саратов» мы провели городскую игру «Что? Где? Когда?». Команды школьников показали широкий уровень знаний во многих областях. Крайне важно для нас то, что участники таких мероприятий в дальнейшем становятся студентами Президентской академии и раскрывают свой потенциал, достигая высоких результатов», ‒ прокомментировала начальник отдела по работе с абитуриентами Поволжского института управления – филиала РАНХиГС Наталья Оршлет.

По итогам участия в муниципальном этапе все команды получат электронные сертификаты, а победители городской игры в общем зачете будут приглашены на награждение в комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов».

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