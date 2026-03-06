В Саратове официально появилось Сталинградское шоссе

В Саратове увековечили память о героических страницах истории Великой Отечественной войны.

Участку трассы, ведущей из города в сторону Волгограда, официально присвоили наименование «Сталинградское шоссе». Соответствующий документ опубликован на портале городской администрации.

Новое название получил отрезок дороги от улицы Крымской до улицы Большой Лесопарковой. Инициатива присвоить магистрали имя, связанное со Сталинградской битвой, принадлежит ветеранам Саратовского авиационного завода. Своё предложение они приурочили к 83-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Выбор именно этого маршрута не случаен: в годы войны, в 1942–1943 годах, он играл стратегическую роль. По этой дороге из Саратова на передовую в Сталинград непрерывным потоком шли колонны с боевой техникой, боеприпасами и продовольствием. Обратно везли раненых. Для защитников города на Волге эта трасса стала настоящей «Дорогой жизни».

Напомним, что здесь уже установлен Мемориал погибшим воинам-водителям, который и сегодня напоминает о подвиге тех, кто ценой собственной жизни обеспечивал снабжение фронта. Присвоение шоссе имени «Сталинградское» — это знак глубокого уважения к вкладу саратовцев в великую Победу и признание героизма людей, связавших два города в тяжелейшие военные годы.

Ольга Сергеева