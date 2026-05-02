Утром в сгоревшем сельском доме нашли мертвую пенсионерку

В Новобурасском районе огонь унёс жизнь человека.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание частного дома на улице Советской в селе Лох произошло около 9 утра 2 мая.

Площадь охвата огнём составила 60 квадратных метров. После ликвидации пожара спасатели обнаружили на месте тело пожилой женщины. Личность погибшей пока не установлена.

Причина возгорания выясняется, назначены проверки. Это уже второй смертельный пожар в регионе за сутки — ранее ночью в Балакове трагически погибла десятилетняя девочка.

