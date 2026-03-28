В зоне спецоперации погиб выполнивший воинский долг Евтеев Иван из города Балаково

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Балаково Иван Евтеев.

В Саратовской области прощаются с еще одним героем, павшим при исполнении воинского долга. В ходе выполнения боевых задач погиб уроженец Балаково Иван Владимирович Евтеев. Информацию подтвердили в администрации муниципалитета.

В некрологе уточняется, что боец родился в 1982 году. Его жизнь оборвалась 18 августа 2025 года — в день, когда он выполнял поставленные задачи в зоне проведения спецоперации.

Муниципалитет выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что память о земляке навсегда останется в сердцах жителей.

Прощание с Иваном Евтеевым состоится 30 марта. Церемония пройдет с 10:00 до 11:00 в храме Иоанна Богослова.

Ольга Сергеева