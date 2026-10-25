С нового года шахматы планируют преподавать во всех саратовских школах

В облдуме обсудили развитие шахмат в школах Саратовской области вместе с Сергеем Карякиным.

Международный гроссмейстер, сенатор РФ побывал на площадке областной думы в рамках работы комитета по спорту, туризму и делам молодёжи.

Участники встречи отметили: растить новых чемпионов стоит со школьной скамьи, а для этого важны наличие материально-технической базы, тренеров, а также условия для отбора лучших спортсменов и их дальнейшего роста.

Сегодня в Саратовской области почти 7,5 тысяч спортсменов занимаются шахматами профессионально, в том числе в спортшколе города Балашова, входящего в избирательный округ сенатора. Они выигрывают призы на соревнованиях различного уровня и популяризируют эту древнейшую интеллектуальную игру. Есть специализированные кружки и в общеобразовательных школах — там шахматами занимается более 10 тысяч учащихся.

Поставлена задача до конца учебного года открыть такие кружки во всех школах области, чтобы дать детям возможность познакомиться с этой интеллектуальной игрой и раскрыть свои таланты.

Об этом в соцсетях сообщила депутат областной думы, региональный координатор «Женского движения ЕР» Мария Усова, которая подчеркнула важность развития интеллектуального спорта с раннего возраста.