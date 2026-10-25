В Саратовской области похолодает ночью до минус 8

Саратовских водителей предупредили о ночных заморозках.

В ночь с воскресенья на понедельник 26 октября в Саратовской области столбик термометра может опуститься до -8 градусов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на областной гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в регионе ночью составит -3…-8 градусов, на возвышенных местах рельефа — до +2.

Днём ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днём — +11…+16 градусов.