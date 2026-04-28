В Саратовской области намерены снизить смертность на дорогах в полтора раза за 1 млрд рублей

Более миллиарда рублей потратят в Саратовской области на безопасность дорог.

Цель — снизить смертность в ДТП в полтора раза.

Губернатор Роман Бусаргин по итогам совещания заявил о планах региона сократить количество погибших в авариях минимум в полтора раза. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсетях.

В 2026 году на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения направят свыше 1 миллиарда рублей. Как уточнил глава региона, эти средства пойдут на установку барьерных ограждений, светофоров, дорожных знаков, а также на монтаж освещения и оборудование новых пешеходных переходов.

Правительственный блок совместно с Госавтоинспекцией проанализирует все аварийно-опасные участки в населённых пунктах, после чего сформирует план по снижению рисков на региональных и местных трассах.

Перед минтрансом поставлена задача проработать установку барьеров у дорог уже при плановом ремонте магистралей. Бусаргин подчеркнул, что такие ограждения существенно снижают тяжесть последствий ДТП.

Напомним, в 2025 году область посещала комиссия Росавтодора во главе с Романом Беккером — тогда специалисты обследовали наиболее аварийные участки.