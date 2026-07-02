В Саратовской области 10 гектаров земли выведут из лесного фонда под военный центр

В Вольском районе изменили статус лесного участка.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал официальное распоряжение о переводе земельного участка площадью 10,4 гектара из состава лесного фонда в иную категорию.

Речь идет о территории, расположенной в границах Вольского лесничества Саратовской области. Теперь эти земли отнесены к категории промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения.

Согласно документу, участок предназначен для размещения военного учебного центра. Изменение правового статуса земель позволит беспрепятственно использовать территорию для реализации задач оборонного ведомства и проведения профильной подготовки специалистов.

На данный момент федеральные и региональные власти не раскрывают информацию о конкретных сроках начала строительства, этапах работ или предполагаемой численности контингента будущего учебного центра.

Ольга Сергеева