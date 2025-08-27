В Аткарском районе ребёнок со спичками устроил пожар в жилом доме

В селе Ершовка Аткарского района произошел пожар в четырёхквартирном жилом доме. Возгорание на площади 20 кв. метров вызвал 4-летний мальчик, игравший во дворе со спичками. Огонь быстро перекинулся на навес и кровлю здания.

На место оперативно прибыли 9 сотрудников МЧС и местные добровольцы, которые ликвидировали пожар. Благодаря слаженным действиям спасателей, обошлось без пострадавших.

Это уже пятый случай за лето, когда детская шалость с огнем приводит к пожару в Саратовской области. В региональном главке МЧС напоминают родителям о необходимости постоянного контроля за детьми и хранения пожароопасных предметов в недоступных местах.