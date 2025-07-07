В аварии с иномаркой на окраине Саратова разбился 15-летний мотоциклист

Под Саратовом подросток на мотоцикле попал в ДТП.

Накануне 6 июля в посёлке Красный Текстильщик произошло столкновение между автомобилем Hyundai Elantra и мотоциклом Yuanda VR-1. Авария случилась около 18:10 на улице Базарной.

По данным ГИБДД, за рулём иномарки находилась 46-летняя женщина, а мотоциклом управлял 15-летний подросток. В результате происшествия несовершеннолетний водитель с травмами был доставлен в медучреждение.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются. Отметим, что управление мотоциклом до 16 лет запрещено российским законодательством.