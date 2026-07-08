В Саратовской области планируют инвестировать средства в завод электротехники

На KazanForum анонсировали строительство завода бытовой техники в Саратовской области.

В регионе планируется реализация крупного инвестиционного проекта по созданию завода по производству бытовой электротехники. Об этом стало известно в ходе международного экономического форума в Казани.

В рамках выставочной программы регионам России было предложено представить свои наиболее перспективные инвестпроекты. Саратовская область, помимо завода бытовой техники, заявила о намерении построить многофункциональный туристический комплекс и гостиничный объект. Подробности сроков и объёмов вложений пока не раскрываются.

Ольга Сергеева