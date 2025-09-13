В Балакове Land Cruiser на перекрестке наехал на 10-летнего велосипедиста

В городе Балаково Саратовской области 13 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

Согласно официальной информации регионального управления ГАИ инцидент случился около 14:00 на перекрестке улицы Факел Социализма и шоссе Королева.

10-летний ребенок, управлявший велосипедом, был сбит внедорожником Toyota Land Cruiser под управлением 57-летнего водителя. В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины и виновных в дорожно-транспортном происшествии.