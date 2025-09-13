В Саратовской области прошел Фестиваль лука

Фестивале лука состоялся в селе Смеловка Терновского муниципального образования.

Здесь праздник проводится уже третий год. Об этом сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Вниманию гостей экопраздника были представлены мастер-классы, необычный фуд-корт, тропа здоровья, живописная площадка из соломенных объемных фигур, фотозоны, спортивные активности, дегустация лукового варенья и фирменной перловой каши.

Большой популярностью у участников мероприятия пользовались патриотические площадки, где можно было посидеть за рулем военных автомобилей, послушать рассказы представителей воинской части. Юнармейцам местной школы представилась возможность подержать в руках настоящий автомат и разобрать его.

— Впечатлило разнообразие продукции сельхозпроизводителей района, это и овощи, и фрукты, и бахчевые. Недаром Энгельсский район славится, как «огород губернии». Будем популяризировать такие праздники, знакомить жителей с народными традициями, культурой, укреплять добрососедские взаимоотношения между жителями поселений Энгельсского района, — написал Леонов в своем ТГ-канале.