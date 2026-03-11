В Балакове пройдет приём граждан для перерасчёта платы за теплоснабжение

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в MAX рассказал, что в Балакове начинается перерасчёт жителям завышенной платы за теплоснабжение.

«В Балакове начинается перерасчёт жителям завышенной платы за теплоснабжение. По просьбе людей обращался для этого в прокуратуру. Как решили ранее, создана рабочая группа, которая будет сверять адреса с ресурсоснабжающей организацией.

Первый прием граждан состоится в понедельник, 16 марта, в 15.00. По адресу: г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 9Б (общественная приёмная «Единой России»). Его проведут балаковские депутаты, которые вошли в рабочую группу. Жители смогут лично задать все интересующие их вопросы директору Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Игорю Лодянову. Приглашаю всех желающих жителей Балаковского района», — пишет Николай Панков.