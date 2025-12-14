В Балакове водитель на иномарке врезался в забор и погиб

Смертельное ДТП произошло в субботу, 13 декабря, в городе Балаково Саратовской области.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ, автомобиль Volvo S40 врезался в заборное ограждение.

Инцидент случился в районе дома № 70 по улице Строителей. За рулём иномарки находился 61-летний мужчина. По версии правоохранителей, во время движения водителю внезапно стало плохо, что привело к потере управления.

Автомобиль совершил наезд на забор. От полученных в результате столкновения травм шофёр скончался на месте происшествия. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева