В Энгельсе сильный ветер повредил кровлю больницы

Ураганный ветер повредил крышу корпуса больницы в Энгельсе.

В субботу, 14 декабря, из-за штормового ветра, обрушившегося на Саратовскую область, произошло частичное обрушение кровли одного из зданий Энгельсской городской клинической больницы № 2 им. А.Г. Кассиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Стихия затронула медицинское учреждение на фоне экстремальных погодных условий: сильного снегопада и ураганных порывов ветра, достигавших 25-27 метров в секунду. В связи с этим губернатор Роман Бусаргин ранее заявил, что все экстренные и коммунальные службы в регионе переведены на усиленный режим работы.

В ведомстве уточнили, что пациенты из поврежденного корпуса были оперативно перемещены на первый этаж и в соседнее здание. Пострадавших среди медперсонала и больных нет. В настоящее время в палатах, где размещены люди, сохраняется нормальный температурный режим.

Ольга Сергеева