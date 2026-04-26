В мае саратовцев ждут дополнительные выходные в связи с Праздником весны и Днем Победы

Какие дни в мае будут выходными — рассказали в минтруда региона.

Министерство труда и соцзащиты напомнило саратовцам о предстоящих праздничных выходных.

В этом году 1 Мая выпадает на пятницу. У работающих пять дней в неделю будет три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая. Шестидневщики отдохнут 1 и 3 мая. При этом 30 апреля — предпраздничный рабочий день, сокращённый на час.

День Победы, 9 мая, приходится на субботу. По закону, если праздник совпадает с выходным, его переносят на следующий рабочий день. Таким образом, работники с пятидневной неделей будут отдыхать 9, 10 и 11 мая. Сотрудники с шестидневкой — 9 и 10 мая. 8 мая — рабочий день, сокращённый на час.

Ольга Сергеева