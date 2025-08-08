В Саратовской области началась перепись воробьев в августе

В Саратовской области начался ежегодный учет воробьев, который пройдет одновременно во всех регионах России с 9 по 17 августа 2025 года.

Об этом сообщили организаторы акции из сообщества «Друзья заповедных островов» в социальной сети «ВКонтакте». Следующий этап мониторинга запланирован на 7-15 февраля 2026 года.

Во время прошлой переписи, проходившей с 8 по 16 февраля 2025 года, саратовские добровольцы продемонстрировали высокую активность: 573 участника зафиксировали 7 762 особи этих птиц. Организаторы призывают жителей присоединиться к исследованию: отмечать места скоплений воробьев, вести подсчеты во время прогулок, фиксировать наблюдения фотографиями с указанием координат и заносить данные на специализированный портал vorobey.nbud.ru.

Экологи обращают внимание на тревожную тенденцию: во многих странах мира численность популяции воробьев неуклонно снижается, хотя точные причины этого явления пока остаются невыясненными. В России подобные системные наблюдения особенно важны для понимания динамики и разработки мер по сохранению вида.

По завершении акции будет составлен сводный рейтинг регионов с указанием количества участников, точек наблюдения и зарегистрированных птиц. Все волонтеры, принимавшие участие в переписи, смогут получить официально подтвержденные часы добровольческой деятельности на платформе Добро.рф — для этого необходимо указать свой идентификационный номер при регистрации наблюдений.