В Балашове продолжают приводить в порядок дороги

Проблемные дороги в Балашове постепенно приводятся в порядок.

В том числе, это «грунтовки» в частном секторе, где не было твёрдого покрытия. Ранее балашовцы обсуждали необходимость ремонта и щебенения с депутатом Госдумы Николаем Панковым.

В микрорайоне Ветлянка отсыпаны твёрдым материалом ул. Суворова, ул. Ветлянская, ул. Белинского. Продолжилось щебенение ул. М. Расковой. Ранее была отремонтирована ул. Бестужева.

В микрорайоне Козловка выполнено щебенение ул. Есенина, продолжились работы на ул. Астраханской. Ранее было обустроено покрытие на ул. Еланской.

«У балашовцев было много жалоб на разбитый асфальт и его отсутствие. На невозможность пройти в школу, поликлинику или детсад. Все эти проблемы должны быть взяты на контроль», — отметил Николай Панков.

Об этом сообщает паблик «Помощники Панкова» в МАКС.