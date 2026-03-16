В Балашове прошел женский ифтар с участием гостей из Саратова

В священный месяц Рамадан мусульманки Балашова собрались на традиционный коллективный ифтар.

Встреча, приуроченная к 8 марта, объединила верующих города и гостей из областного центра.

Праздничный вечер открыл мухтасиб Балашовского района Ильяс-хазрат Юнкин. Он поприветствовал собравшихся и подчеркнул важную роль женщин в мусульманской общине. Делегацию из Саратова возглавила руководитель женской организации «Родник» Хадиджа-ханум Бибарсова, которая выступила с наставлениями о духовном значении поста.

Для гостей организовали викторину на тему «Великие женщины Исмала», а также напомнили о правилах поведения во время уразы. Завершился вечер коллективным разговением с блюдами местной кухни.

Организаторы подчеркнули, что главной целью встречи было единение женской половины общины. Приятным сюрпризом для всех участниц стали тюльпаны, преподнесенные мужчинами-прихожанами.

Наталья Мерайеф