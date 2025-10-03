В Базарно-Карабулакском районе отремонтировали три дороги по нацпроекту

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области завершен капитальный ремонт трех автомобильных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполнены с опережением графика.

В числе отремонтированных объектов:

-Улицы Кирова и Академическая в селе Старые Бурасы (3,3 км)

-Улица Ленина в Базарном Карабулаке (1,5 км)

-Участок дороги «Свободный-Бегуч» (7,5 км)

Особенностью проекта стало досрочное начало работ, запланированных на 2026 год. Подрядчик уже выполнил 90% работ на последнем участке трассы «Свободный-Бегуч». Полный перечень дорог, подлежащих ремонту в 2025 году, доступен в официальной группе министерства дорожного хозяйства области.

Алена Орешкина