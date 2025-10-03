В Саратовской области реализовано 70 проектов по программе местных инициатив

В Саратовской области подвели промежуточные итоги программы поддержки местных инициатив. На текущий момент министерство финансов региона получило отчеты о завершении 70 проектов, направленных на улучшение инфраструктуры муниципалитетов.

Большинство реализованных инициатив касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства. В 41 населенном пункте отремонтированы системы водоснабжения, в 13 — благоустроены общественные территории. Также создано 9 спортивно-игровых площадок, восстановлено уличное освещение в 4 поселениях и приведены в порядок 3 кладбища.

Всего в 2025 году на конкурс было подано 281 заявка, из которых одобрено 149 проектов. На их реализацию из областного бюджета направлено 170 млн рублей при общей стоимости проектов 255 млн рублей.

Алена Орешкина