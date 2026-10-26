В Ботаническом саду Саратова посадят японскую сакуру

В ботсаду Саратова в ближайшей перспективе появится тематическая восточная зона с экзотическими зелёными насаждениями, включая сакуру.

Об этом сообщают представители учреждения в соцсетях.

На выделенной территории уже стартовали ландшафтные работы по планировке грунта и разбивке участков. Площадку наполнят рододендронами, метельчатыми гортензиями, японскими спиреями, магнолиями, кедровым стлаником и веерными клёнами сорта «Атропурпуреум» — флора воссоздаст аутентичную стилистику стран Азии. Специалисты рассчитывают, что объект повысит туристическую привлекательность локации.

Дендрологическое подразделение сада аккумулировало свыше девяти сотен разновидностей древесно-кустарниковых культур американского, европейского и азиатского происхождения. Администрация продолжает формировать экскурсионные группы и напоминает о свободном посещении экспозиций по средам и четвергам с 10:00 до 16:00.