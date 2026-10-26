В Саратове за 130 миллионов рублей продают жилой комплекс из трех особняков

Риелторы продают в Саратове нестандартный комплекс дорогостоящей частной недвижимости — три особняка на одном участке.

Объект находится на 5-й Дачной: три дома построены на двух смежных участках общей площадью свыше 25 соток.

В двухэтажном коттедже площадью более 756 квадратных метров оборудованы гараж, винный погреб, спортзал, бильярдная, библиотека, кабинет, мастер-спальня, три гостевые спальни и два санузла. В трёхэтажном доме на 231 «квадрат» есть баня, крытый бассейн, бильярдная, комната отдыха, кабинет и спальня. В одноэтажном здании обустроены гараж, летняя кухня, фитнес-зал и погреб. Кумысная поляна — в 10–15 минутах ходьбы от комплекса, подчеркнули продавцы.

Недвижимость для тех, кто «ищет просторную частную территорию», оценили в 130 миллионов рублей. Стоимость квадратного метра комплекса превышает 118 тысяч рублей, тогда как средняя цена «квадрата» на вторичном рынке Саратова сейчас составляет 101 тысячу рублей.