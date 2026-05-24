В Саратове планируют на месяц раньше срока отремонтировать парк «Солнечный»

Благоустройство паркп «Солнечный» в Саратове идет с опережением.

Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов в своих социальных сетях.

По словам градоначальника, вместо изначального срока сдачи объекта 15 июля работы планируют завершить уже к середине июня.

На текущий момент проведена подготовка пешеходных зон, установлены бордюры и ведётся подготовка основы из щебня. Укладка асфальта запланирована на следующей неделе.

После завершения работ парк станет многофункциональным пространством для отдыха жителей микрорайона. В нём появятся амфитеатр, зоны отдыха с беседками, качели, а также столы для игры в настольный теннис и шахматы.

Игорь Молчанов подчеркнул, что главная цель проекта — создать привлекательное и удобное общественное пространство для всех жителей микрорайона.

