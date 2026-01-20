В центре Саратова в ДТП с автоледи пострадал водитель «Весты»

На оживленном перекрестке в центре Саратова 19 января произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Согласно данным областной Госавтоинспекции, авария случилась в 13:30 на пересечении улиц Вольская и Кутякова в Кировском районе.

По предварительной информации, столкнулись автомобили Hyundai, которым управляла 44-летняя женщина, и «Лада Веста» под управлением 39-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Ольга Сергеева