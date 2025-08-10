В центре Саратова живут птицы со страшно красивыми глазами

Волонтеры «Биосферы» показали редких птиц из живого уголка Детского парка Саратова.

Среди питомцев — две неясыти по кличке Кати, а также — болотный лунь Гоша с поврежденным крылом.

Особое внимание привлекают необычные глаза птиц. Как поясняют активисты, эти пернатые после травм не могут жить на воле.

Горожан приглашают посетить уголок и принести угощения: овощи, фрукты или куриные субпродукты. Подарки принимают в ветклинике на Астраханской, 98.

Напомним, «Биосфера» заботится о животных, которые нуждаются в постоянной опеке.